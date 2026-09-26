Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Ермаков - статистика

Шумбрат
18 июля 2001 (25), Торбеево
#60 | Нападающий
176 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Шумбрат
0 : 1
26.09.2026
Салют
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Шумбрат
0 : 1
26.09.2026
Салют
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Шумбрат
2 : 3
12.09.2026
Родина-М
82' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
0 : 1
05.09.2026
Шумбрат
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Шумбрат
1 : 3
29.08.2026
Зенит
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шумбрат
17
1
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Шумбрат
0 : 1
26.09.2026
Салют
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Шумбрат
0 : 1
26.09.2026
Салют
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Шумбрат
2 : 3
12.09.2026
Родина-М
82' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
0 : 1
05.09.2026
Шумбрат
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Шумбрат
1 : 3
29.08.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Шумбрат
1 : 1
15.08.2026
Строгино
63' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сатурн
4 : 2
01.08.2026
Шумбрат
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Шумбрат
1 : 2
25.07.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
58' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Шумбрат
2 : 0
31.05.2026
Орел
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Родина-М
0 : 1
23.05.2026
Шумбрат
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Шумбрат
2 : 5
16.05.2026
Металлург Л
1' - 56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Зенит
1 : 3
08.05.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Шумбрат
2 : 3
02.05.2026
Арсенал-2
1' - 61'
22'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Строгино
1 : 2
26.04.2026
Шумбрат
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Шумбрат
3 : 2
18.04.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 60'
1'
28'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Шумбрат
3 : 1
11.04.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Спартак Т
2 : 1
04.04.2026
Шумбрат
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
1
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
1
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
1
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
2
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
5
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
8
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+