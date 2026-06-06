Статистика по турнирам

Мексика. Лига МХ 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Кубок Америки 2024 Кубок лиг Северной Америки 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Сегунда 2018/2019 Чемпионат мира 2018