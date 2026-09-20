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Мун Сон Мин - статистика

Сеул
9 июня 1992 (34)
#27 | Нападающий
172 см
Южная Корея
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Пхохан Стилерс
2 : 1
20.09.2026
Сеул
1' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Чонбук Хендай Моторс
1 : 2
12.09.2026
Сеул
1' - 90'
90'
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
08.09.2026
Сеул
1' - 76'
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Сеул
1 : 0
05.09.2026
Инчхон Юнайтед
46' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
Кванджу
2 : 5
30.08.2026
Сеул
63' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеул
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Виссел Кобе
2 : 1
11.03.2026
Сеул
81' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Сеул
0 : 1
04.03.2026
Виссел Кобе
73' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Сеул
2 : 2
17.02.2026
Санфречче Хиросима
80' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Виссел Кобе
2 : 0
10.02.2026
Сеул
62' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Сеул
1 : 1
10.12.2025
Мельбурн Сити
66' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
1 : 3
25.11.2025
Сеул
67' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Сеул
0 : 0
04.11.2025
Чэнду Жунчэн
66' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 0
22.10.2025
Сеул
46' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Сеул
3 : 0
30.09.2025
Бурирам Юнайтед
46' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Матида Зельвия
1 : 1
16.09.2025
Сеул
46' - 90'
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