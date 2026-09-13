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Греция. Суперлига
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Арис
Том Деле-Баширу
Статистика
€ 1,80 млн
Том Деле-Баширу - статистика
Арис
17 сентября 1999 (27)
#20 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 46'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
1' - 64'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 80'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 46'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
1' - 64'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 80'
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