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Мадс Расмуссен
Статистика
€ 4 млн
Мадс Расмуссен - статистика
Саутгемптон
24 июня 1999 (27)
#2 | Защитник
Дания
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Саутгемптон
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Норвич Сити
0 : 3
26.08.2025
Саутгемптон
1' - 90'
81'
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