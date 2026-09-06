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Китай. Суперлига
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Чунцин Тунлянлун
Ландри Димата
Статистика
€ 2 млн
Ландри Димата - статистика
Чунцин Тунлянлун
1 сентября 1997 (29)
#11 | Нападающий
185 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 26 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 3
06.09.2026
Шанхай Шэньхуа
1' - 90'
Китай. Суперлига, 25 тур
Хэнань
1 : 1
29.08.2026
Чунцин Тунлянлун
57' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Самсунспор
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Самсунспор
0 : 0
28.08.2025
Панатинаикос
60' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 1
21.08.2025
Самсунспор
1' - 75'
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