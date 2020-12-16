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Испания. Сегунда
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Мальорка
Такума Асано
Статистика
€ 1,50 млн
Такума Асано - статистика
Мальорка
10 ноября 1994 (31)
#11 | Нападающий
173 см
Япония
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Команда
И
Г
П
Ж
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Мальорка
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Депортиво
1 : 0
16.12.2025
Мальорка
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
1' - 66'
7'
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