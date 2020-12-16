Статистика по турнирам

Испания. Кубок 2025/2026 Испания. Примера 2025/2026 Испания. Примера 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Суперкубок Испании 2024/2025 Германия. Бундеслига 2023/2024 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Германия. Бундеслига 2022/2023 Германия. Кубок 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Германия. Бундеслига 2021/2022 Германия. Кубок 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018