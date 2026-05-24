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Брентфорд
Джошуа Да Силва
Статистика
€ 1,50 млн
Джошуа Да Силва - статистика
Брентфорд
23 октября 1998 (27)
#10 | Полузащитник
184 см
Англия
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Статистика по турнирам
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Англия. Кубок 2023/2024
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Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брентфорд
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
1 : 1
24.05.2026
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брентфорд
2 : 2
17.05.2026
Кристал Пэлас
89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
3 : 0
09.05.2026
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Брентфорд
3 : 0
02.05.2026
Вест Хэм
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
27.04.2026
Брентфорд
Был в запасе
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