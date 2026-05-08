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Италия. Серия B
Команды
Пескара
Фабрицио Калигара
Статистика
€ 450 тыс
Фабрицио Калигара - статистика
Пескара
12 апреля 2000 (26)
#21 | Полузащитник
180 см
Италия
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Италия. Серия А 2020/2021
Лига чемпионов 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
28
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
71' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
55' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
1' - 69'
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
85' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
61' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Реджана 1919
1 : 3
06.04.2026
Пескара
1' - 66'
Италия. Серия В, 32 тур
Эмполи
4 : 2
22.03.2026
Пескара
1' - 67'
Италия. Серия В, 31 тур
Пескара
3 : 0
18.03.2026
Виртус Энтелла
1' - 64'
43'
56'
Италия. Серия В, 30 тур
Зюйдтироль
0 : 0
15.03.2026
Пескара
67' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Пескара
4 : 0
08.03.2026
Бари
1' - 74'
Италия. Серия В, 25 тур
Авеллино
0 : 1
15.02.2026
Пескара
1' - 30'
29'
Италия. Серия В, 24 тур
Пескара
0 : 2
10.02.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Чезена
2 : 0
06.02.2026
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Пескара
2 : 2
31.01.2026
Мантова
1' - 80'
30'
79'
Италия. Серия В, 21 тур
Монца
3 : 0
24.01.2026
Пескара
1' - 64'
Италия. Серия В, 20 тур
Пескара
0 : 2
18.01.2026
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Юве Стабиа
2 : 2
10.01.2026
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Специя
2 : 1
27.12.2025
Пескара
55' - 90'
90'
Италия. Серия В, 17 тур
Пескара
2 : 1
20.12.2025
Реджана 1919
77' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Пескара
1 : 2
14.12.2025
Фрозиноне
1' - 71'
70'
Италия. Серия В, 15 тур
Бари
1 : 1
08.12.2025
Пескара
79' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Пескара
0 : 1
29.11.2025
Падова
77' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Катанцаро
3 : 3
21.11.2025
Пескара
61' - 90'
74'
Италия. Серия В, 12 тур
Пескара
0 : 2
09.11.2025
Монца
1' - 58'
Италия. Серия В, 11 тур
Палермо
5 : 0
01.11.2025
Пескара
1' - 67'
Италия. Серия В, 10 тур
Пескара
1 : 1
28.10.2025
Авеллино
65' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
25.10.2025
Пескара
71' - 90'
90'
Италия. Серия В, 8 тур
Пескара
2 : 2
18.10.2025
Каррарезе
74' - 90'
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