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Кипр. Первый дивизион
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АЕК
Ян Репас
Статистика
€ 600 тыс
Ян Репас - статистика
АЕК
19 марта 1997 (29), Любляна
#20 | Полузащитник
171 см
Словения
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония 29-го мая
1 : 2
18.09.2026
АЕК
69' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
1' - 59'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 77'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕК
3 : 1
29.08.2026
АПОЭЛ
1' - 72'
28'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Словения. Первая Лига 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
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Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
1' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
1' - 90'
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