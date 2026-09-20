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Испания. Сегунда
Команды
Вальядолид
Иван Альехо
Статистика
€ 1 млн
Иван Альехо - статистика
Вальядолид
10 февраля 1995 (31), Вальядолид
#14 | Нападающий
186 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 1
20.09.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
0 : 3
13.09.2026
Овьедо
1' - 90'
23'
Испания. Сегунда, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
1 : 1
30.08.2026
Вальядолид
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
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Испания. Примера 2021/2022
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Испания. Примера 2020/2021
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 1
20.09.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
0 : 3
13.09.2026
Овьедо
1' - 90'
23'
Испания. Сегунда, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
1 : 1
30.08.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
1 : 0
23.08.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Мальорка
2 : 0
15.08.2026
Вальядолид
1' - 90'
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