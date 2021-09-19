Петрус Бумаль - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Петрус
|Фамилия
|Бумаль
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Петрус
|Фамилия
|Бумаль
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2021
|1' -43'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|40' 43'
|27.09.2021
|1' -69'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|19.09.2021
|1' -46'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:3
|Арсенал (Тула)