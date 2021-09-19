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    Петрус Бумаль - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Петрус
    Фамилия Бумаль
    Команда Уйпешт
    Состав Основной
    Родной город Яунде
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2021 1' -43' Зенит (Санкт-Петербург) 5:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    40' 43'
    27.09.2021 1' -69' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 ЦСКА (Москва)
    19.09.2021 1' -46' Пари НН (Нижний Новгород) 2:3 Арсенал (Тула)
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