Хуан Нарваэс - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Нарваэс
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Нарваэс
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|08.11.2022
|1' -62'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|16.10.2022
|62' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.10.2022
|69' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|16.09.2022
|68' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.09.2022
|79' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)