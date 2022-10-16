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    Хуан Нарваэс - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Хуан
    Фамилия Нарваэс
    Команда Вальядолид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2023 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    14.01.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    07.01.2023 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    30.12.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    08.11.2022 1' -62' Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    05.11.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эльче (Эльче)
    30.10.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 4:1 Сельта (Виго)
    16.10.2022 62' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    09.10.2022 69' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    01.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    16.09.2022 68' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    09.09.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.09.2022 79' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
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