Робин ван дер Мер - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Робин
|Фамилия
|ван дер Мер
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Робин
|Фамилия
|ван дер Мер
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Утрехт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Утрехт (Утрехт)
|16.08.2017
|1' -78'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)