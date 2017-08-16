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    Робин ван дер Мер - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Робин
    Фамилия ван дер Мер
    Команда Утрехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Утрехт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2017 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Утрехт (Утрехт)
    16.08.2017 1' -78' Утрехт (Утрехт) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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