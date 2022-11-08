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    Мизьян Маолида - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Мизьян
    Фамилия Маолида
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 1999 (24 года)
    Стоимость:
    € 1,75
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Реймс 0:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 87' - 90' Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 1' - 61' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 72' Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    44'
    08.02.2023 68' - 90' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    05.02.2023 72' - 90' Осер 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Герта 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2023 Был в запасе Герта (Берлин) 0:5 Вольфсбург (Вольфсбург)
    21.01.2023 64' -90' Бохум (Бохум) 3:1 Герта (Берлин)
    12.11.2022 Был в запасе Герта (Берлин) 2:0 Кельн (Кельн)
    08.11.2022 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 2:1 Герта (Берлин)
    05.11.2022 78' -90' Герта (Берлин) 2:3 Бавария (Мюнхен)
    23.10.2022 Был в запасе Герта (Берлин) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    16.09.2022 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:1 Герта (Берлин)
    10.09.2022 Был в запасе Герта (Берлин) 2:2 Байер (Леверкузен)
    04.09.2022 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 0:2 Герта (Берлин)
    06.08.2022 1' -56' Унион (Берлин) 3:1 Герта (Берлин)
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