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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Холуд
Мизьян Маолида
Статистика
€ 800 тыс
Мизьян Маолида - статистика
Аль-Холуд
14 февраля 1999 (27), Париж
#9 | Нападающий
Коморские острова | Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Коморские острова
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 3 тур
Коморские острова
0 : 0
29.12.2025
Мали
1' - 58'
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
1' - 77'
20'
Кубок африканских наций, 1 тур
Марокко
2 : 0
21.12.2025
Коморские острова
82' - 90'
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