Мизьян Маолида - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Мизьян
|Фамилия
|Маолида
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1999 (24 года)
Стоимость:
€ 1,75
млн
|Имя
|Мизьян
|Фамилия
|Маолида
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1999 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс
|0:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|87' - 90'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 61'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 72'
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|44'
|08.02.2023
|68' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|72' - 90'
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Герта
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2023
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|0:5
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|21.01.2023
|64' -90'
|Бохум (Бохум)
|3:1
|Герта (Берлин)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:1
|Герта (Берлин)
|05.11.2022
|78' -90'
|Герта (Берлин)
|2:3
|Бавария (Мюнхен)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Герта (Берлин)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:2
|Байер (Леверкузен)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:2
|Герта (Берлин)
|06.08.2022
|1' -56'
|Унион (Берлин)
|3:1
|Герта (Берлин)