Габриэль - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Магальес
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 40,00
млн
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Магальес
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|63' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)