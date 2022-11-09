Флинн Даунес - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Флинн
|Фамилия
|Даунес
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1999 (24 года)
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Флинн
|Фамилия
|Даунес
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1999 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|76' - 90'
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 72'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|67' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|90' - 90'
|Ньюкасл
|1:1
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
(9:10)п
|Блэкберн (Блэкберн)