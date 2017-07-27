Довев Габай - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Довев
|Фамилия
|Габай
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Довев
|Фамилия
|Габай
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бней-Иегуда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2017
|88' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|27.07.2017
|81' -90'
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)