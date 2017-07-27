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    Паз-Бен Ари - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Паз-Бен
    Фамилия Ари
    Команда Бней-Иегуда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 декабря 1996 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бней-Иегуда 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2017 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:1 Бней-Иегуда (Тель-Авив)
    27.07.2017 1' -90' Бней-Иегуда (Тель-Авив) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
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