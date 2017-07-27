Альмог Буцагло - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Альмог
|Фамилия
|Буцагло
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1992 (30 лет)
|Имя
|Альмог
|Фамилия
|Буцагло
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бней-Иегуда
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2017
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|67'
|27.07.2017
|1' -71'
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)