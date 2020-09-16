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    Зикрула Магомедов - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Зикрула
    Отчество Мутаалимович
    Фамилия Магомедов
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 марта 1999 (23 года)
    Рост 182
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2020 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:4 Рубин (Казань)
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