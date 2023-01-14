Джош Лорент - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Лорент
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Лорент
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 81'
|Сандерленд
|1:5
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|41' 52'
|28.02.2023
|1' - 46'
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|21'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Суонси
|1:3
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|15' 19'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Блэкпул
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|3:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Лутон Таун
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|21
|3
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -81'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:5
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|41' 52'
|25.02.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|21.02.2023
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15' 19'
|18.02.2023
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.02.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|11.02.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|04.02.2023
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.01.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|83'
|14.01.2023
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|56'
|02.01.2023
|79' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Престон (Престон)
|30.12.2022
|72' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|29.10.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|82'
|22.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|90'
|18.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|15.10.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Уотфорд (Уотфорд)
|17.09.2022
|75' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|13.08.2022
|1' -80'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|06.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|90'
|30.07.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)