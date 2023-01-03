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    Бен Уайт - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Бен
    Фамилия Уайт
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 октября 1997 (25 лет)
    Рост 189
    Вес 77
    Стоимость:
    € 45,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 46' - 90' Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    70'
    01.03.2023 1' - 90' Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 1' - 90' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 79' Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 83' - 90' Арсенал 1:3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур
    11.02.2023 1' - 90' Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 1' - 85' Эвертон 1:0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 26 1 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 46' -90' Арсенал (Лондон) 3:2 Борнмут (Борнмут)
    70'
    01.03.2023 1' -90' Арсенал (Лондон) 4:0 Эвертон (Ливерпуль)
    25.02.2023 1' -90' Лестер (Лестер) 0:1 Арсенал (Лондон)
    18.02.2023 1' -79' Астон Вилла (Бирмингем) 2:4 Арсенал (Лондон)
    15.02.2023 83' -90' Арсенал (Лондон) 1:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    11.02.2023 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    04.02.2023 1' -85' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Арсенал (Лондон)
    22.01.2023 1' -46' Арсенал (Лондон) 3:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    19'
    15.01.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
    03.01.2023 1' -76' Арсенал (Лондон) 0:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    31.12.2022 1' -60' Брайтон (Брайтон & Хов) 2:4 Арсенал (Лондон)
    26.12.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:1 Вест Хэм (Лондон)
    12.11.2022 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:2 Арсенал (Лондон)
    06.11.2022 1' -90' Челси (Лондон) 0:1 Арсенал (Лондон)
    80'
    30.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 5:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    23.10.2022 1' -72' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Арсенал (Лондон)
    11'
    16.10.2022 1' -76' Лидс (Лидс) 0:1 Арсенал (Лондон)
    09.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    01.10.2022 1' -89' Арсенал (Лондон) 3:1 Тоттенхэм (Лондон)
    20'
    18.09.2022 1' -86' Брентфорд (Лондон) 0:3 Арсенал (Лондон)
    04.09.2022 1' -80' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:1 Арсенал (Лондон)
    31.08.2022 1' -64' Арсенал (Лондон) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    27.08.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    36'
    20.08.2022 1' -74' Борнмут (Борнмут) 0:3 Арсенал (Лондон)
    13.08.2022 1' -75' Арсенал (Лондон) 4:2 Лестер (Лестер)
    05.08.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
    60'
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