Морган Гиббс-Уайт - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Морган
|Фамилия
|Гиббс-Уайт
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 2000 (23 года)
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Морган
|Фамилия
|Гиббс-Уайт
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 2000 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|0:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|84'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2023
|1' -73'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|11.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|09.11.2022
|79' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)