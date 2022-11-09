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    Морган Гиббс-Уайт - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Морган
    Фамилия Гиббс-Уайт
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 2000 (23 года)
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ноттингем Форест 0:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 1' - 90' Вест Хэм 4:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Ноттингем Форест 1:1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 24 тур
    84'
    11.02.2023 1' - 90' Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Ноттингем Форест 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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