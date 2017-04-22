Дэниэл Роу - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Дэниэл
|Фамилия
|Роу
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Дэниэл
|Фамилия
|Роу
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|29.04.2017
|64' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|22.04.2017
|1' -85'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)