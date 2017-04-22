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    Дэниэл Роу - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Дэниэл
    Фамилия Роу
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 марта 1992 (30 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    29.04.2017 64' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    22.04.2017 1' -85' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
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