Дион Перейра - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Дион
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1999 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Дион
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2017
|74' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:5
|Манчестер Сити (Манчестер)
|15.05.2017
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:3
|Уотфорд (Уотфорд)
|06.05.2017
|84' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|04.04.2017
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)