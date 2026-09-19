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Англия. Вторая лига
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Кроули Таун
Дион Перейра
Статистика
€ 175 тыс
Дион Перейра - статистика
Кроули Таун
25 марта 1999 (27)
#19 | Полузащитник
180 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Гримсби Таун
2 : 0
19.09.2026
Кроули Таун
68' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 3
12.09.2026
Челтенхэм
1' - 64'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 2
05.09.2026
Кроули Таун
58' - 90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
1 : 1
01.09.2026
Кроули Таун
65' - 90'
67'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
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США. МЛС 2019
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дагенхэм энд Редбридж
2
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 3 раунд
Миллуолл
3 : 0
13.01.2025
Дагенхэм энд Редбридж
55' - 90'
Англия. Кубок, 2 раунд
Уимблдон
1 : 2
30.11.2024
Дагенхэм энд Редбридж
1' - 90'
35'
Англия. Кубок, 1 раунд
Крю Александра
0 : 1
02.11.2024
Дагенхэм энд Редбридж
1' - 90'
73'
80'
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