Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дион Перейра - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Дион
    Фамилия Перейра
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 1999 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2017 74' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:5 Манчестер Сити (Манчестер)
    15.05.2017 Был в запасе Челси (Лондон) 4:3 Уотфорд (Уотфорд)
    06.05.2017 84' -90' Лестер (Лестер) 3:0 Уотфорд (Уотфорд)
    15.04.2017 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Суонси (Суонси)
    04.04.2017 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    • Читайте нас: 
    11