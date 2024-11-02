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Расписание матчей
Англия. Кубок
Крю Александра - Дагенхэм энд Редбридж
Крю Александра - Дагенхэм энд Редбридж: обзор матча 02 ноября 2024
Крю Александра
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Дагенхэм энд Редбридж
73'
Д. Перейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Дагенхэм энд Редбридж
86'
Замена
F. Vincent
️️️️
J. Umerah
Замена
C. Long
️️️️
A. Thibaut
81'
80'
Желтая карточка
Д. Перейра
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Перейра
Замена
K. Breckin
️️️️
J. Tabiner
63'
Замена
M. Holicek
️️️️
Ш. Трейси
61'
Замена
О. Богль
️️️️
М. Сандерс
61'
Замена
Z. Williams
️️️️
M. Conway
61'
Желтая карточка
М. Деметриу
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
James Connolly
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
25
M. Conway
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
29
Adrien Thibaut
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Дагенхэм энд Редбридж
1
E. Justham
ВР
21
O. Rutherford
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
6
H. Phipps
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
19
Райан Хилл
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
3
Luca Woodhouse
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
5
Tom Eastman
ЦФ
9
Josh Umerah
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
6
Z. Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
23
Джек Пауэлл
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Дагенхэм энд Редбридж
3
F. Vincent
ЦЗ
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
17
T. Rendall
ЦЗ
25
Ralph Vigrass
ЦП
18
D. Stephenson
ЦП
4-4-1-1
34
Маршал
2
Биллингтон
5
Деметриу
4
4
25
6
Сандерс
11
19
10
Трейси
29
3-4-3
1
21
3
Кричлоу
6
19
Хилл
11
3
19
Перейра
9
5
26
25
6
6
25
11
26
26
11
10
Трейси
17
17
10
Трейси
29
9
9
29
6
Сандерс
9
Богль
9
Богль
6
Сандерс
9
3
3
9
Остались в запасе
Крю Александра
Дагенхэм энд Редбридж
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
23
Джек Пауэлл
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
17
T. Rendall
ЦЗ
25
Ralph Vigrass
ЦП
18
D. Stephenson
ЦП
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
23
Джек Пауэлл
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Остались в запасе
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
17
T. Rendall
ЦЗ
25
Ralph Vigrass
ЦП
18
D. Stephenson
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Крю Александра - Дагенхэм энд Редбридж
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 46 тур
Солихалл Мурс
1 : 1
05.05.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 45 тур
Дагенхэм энд Редбридж
6 : 1
26.04.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 44 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
21.04.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 43 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
18.04.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 1
12.04.2025
Хартлпул Юнайтед
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Крю Александра
Дагенхэм энд Редбридж
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2022.02.10 23:42
9
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2018.02.19 19:43
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2016.01.10 07:59
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки
2022.02.10 23:42
9
Мартинес: «МакГиди интересен трем клубам»
2016.01.10 07:59
2
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