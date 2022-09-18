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    Игнасио Видаль - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Игнасио
    Фамилия Видаль
    Команда Осасуна
    Состав Основной
    Родной город Аликанте
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Севилья 2:3 Осасуна Испания. Примера, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:3 Осасуна (Памплона)
    08.11.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:2 Барселона (Барселона)
    05.11.2022 63' -90' Сельта (Виго) 1:2 Осасуна (Памплона)
    30.10.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    23.10.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    70'
    20.10.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    17.10.2022 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Осасуна (Памплона)
    07.10.2022 1' -46' Осасуна (Памплона) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    02.10.2022 1' -82' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    18.09.2022 1' -57' Осасуна (Памплона) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    48'
    12.09.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    04.09.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    26.08.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    20.08.2022 76' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    12.08.2022 56' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
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