Игнасио Видаль - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Игнасио
|Фамилия
|Видаль
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аликанте
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Игнасио
|Фамилия
|Видаль
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аликанте
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|08.11.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|05.11.2022
|63' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|23.10.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|70'
|20.10.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|17.10.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|07.10.2022
|1' -46'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|02.10.2022
|1' -82'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|18.09.2022
|1' -57'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|48'
|12.09.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|04.09.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.08.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2022
|76' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|12.08.2022
|56' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)