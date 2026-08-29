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Испания. Сегунда
Команды
Овьедо
Игнасио Видаль
Статистика
€ 1,20 млн
Игнасио Видаль - статистика
Овьедо
24 января 1995 (31), Аликанте
#22 | Защитник
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
77' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
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Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Овьедо
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
77' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Овьедо
0 : 1
22.08.2026
Леганес
1' - 57'
Испания. Сегунда, 1 тур
Овьедо
0 : 0
15.08.2026
Гранада
1' - 63'
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