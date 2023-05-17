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Одри Зепатта
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Одри Зепатта - новости
Завершил карьеру
17 февраля 1999 (27), Яунде
#59 | Защитник
193 см | 86 кг
Камерун
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Трансферы
Брестское «Динамо» просматривает камерунца, который провел три года в системе «Спартака»
2023.05.17 08:49
Экс-вратарь «Спартака» назвал самого бестолкового легионера в московском клубе
2022.08.02 11:03
10
Камерунец Зепатта: «Считаю Россию своей страной. Готов рассмотреть предложения оттуда»
2022.06.14 17:14
1
Экс-защитник «Спартака» Зепатта получит российский паспорт. Камерунцем интересуются в РПЛ
2022.06.13 18:12
4
21-летний камерунец Зепатта ушел из «Спартака». В 2018-м ему предлагали выступать за сборную России
2021.01.20 13:58
6
Спартаковец Зепатта предпочел сборной России сборную Камеруна
2018.05.29 21:08
19
Защитником «Спартака»-U21 интересуются «Анжи» и клубы Европы
2018.01.25 15:12
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