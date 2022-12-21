Коннор Робертс - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Робертс
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Робертс
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Блэкпул
|0:0
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|01.03.2023
|62' - 90'
|Бернли
|1:0
|Флитвуд
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|90'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|4:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18'
|21.02.2023
|1' - 90'
|Миллуолл
|1:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Лутон Таун
|0:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 86'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|13'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|07.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|2:1
|Ипсвич Таун
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|90'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|0:3
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)