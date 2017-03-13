Даниил Феоктистов - статистика
#58 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Феоктистов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Феоктистов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|28.04.2017
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|25.04.2017
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.03.2017
|63' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|13.03.2017
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|62'