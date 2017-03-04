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    Кирилл Карабанов - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Кирилл
    Отчество Андреевич
    Фамилия Карабанов
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 августа 1999 (23 года)
    Рост 185
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2017 Был в запасе Урал (мол) (Екатеринбург) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    04.03.2017 88' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
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