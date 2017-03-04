Кирилл Карабанов - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Карабанов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|73
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Карабанов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2017
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|04.03.2017
|88' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)