Григорий Сенаторов - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Сенаторов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1999 (24 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Григорий
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Сенаторов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1999 (24 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2017
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|04.03.2017
|78' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)