Кирилл Меркотан - статистика
#63 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Меркотан
|Команда
|Балашиха
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Меркотан
|Команда
|Балашиха
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2017
|71' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.04.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.04.2017
|1' -46'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|08.04.2017
|71' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|31.03.2017
|46' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|03.03.2017
|1' -30'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|28.02.2017
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)