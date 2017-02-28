Алексей Плотников - статистика
#73 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Плотников
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1998 (24 года)
|Рост
|191
|Вес
|81
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Плотников
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1998 (24 года)
|Рост
|191
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|8
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|12.05.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.04.2017
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.04.2017
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25'
|21.04.2017
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.04.2017
|24' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.04.2017
|1' -87'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|7' 16'
|03.03.2017
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|28.02.2017
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)