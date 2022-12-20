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    Киффер Мур - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Киффер
    Фамилия Мур
    Команда Борнмут
    Состав Основной
    Родной город Торки
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 1992 (30 лет)
    Рост 195
    Вес 83
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 Был в запасе Борнмут 1:4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 Был в запасе Брайтон 1:0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Борнмут (Борнмут)
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