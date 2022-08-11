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    Хрвое Миличевич - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Хрвое
    Фамилия Миличевич
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 192
    Вес 83
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Днепр-1 0:0 АЕК Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' АЕК 1:0 Днепр-1 Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 9 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    28'
    27.10.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 3:3 Динамо (Киев)
    06.10.2022 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 2:0 АЕК (Ларнака)
    15.09.2022 1' -90' Динамо (Киев) 0:1 АЕК (Ларнака)
    08.09.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
    25.08.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 3:0 Днепр-1 (Днепр)
    18.08.2022 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:2 АЕК (Ларнака)
    11.08.2022 1' -90' Партизан (Белград) 2:2 АЕК (Ларнака)
    04.08.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 2:1 Партизан (Белград)
    70'
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