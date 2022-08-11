Хрвое Миличевич - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Хрвое
|Фамилия
|Миличевич
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Вес
|83
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Хрвое
|Фамилия
|Миличевич
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Вес
|83
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Днепр-1
|0:0
|АЕК
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|АЕК
|1:0
|Днепр-1
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|9
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|28'
|27.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:3
|Динамо (Киев)
|06.10.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|15.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|08.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|25.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Днепр-1 (Днепр)
|18.08.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|АЕК (Ларнака)
|11.08.2022
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|2:2
|АЕК (Ларнака)
|04.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|2:1
|Партизан (Белград)
|70'