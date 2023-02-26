Адриан Кубас - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Кубас
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|165
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Кубас
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|165
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сан-Хосе
|2:1
|Ванкувер Уайткепс
|США. МЛС, 3 тур
|41'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Ванкувер Уайткепс
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ванкувер Уайткепс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|41'
|26.02.2023
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)