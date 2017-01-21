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    Ба-Муака Симакала - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Ба-Муака
    Фамилия Симакала
    Команда Боруссия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 января 1997 (26 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2017 Был в запасе Вердер (Бремен) 0:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    28.01.2017 Был в запасе Байер (Леверкузен) 2:3 Боруссия (Менхенгладбах)
    21.01.2017 80' -90' Дармштадт (Дармштадт) 0:0 Боруссия (Менхенгладбах)
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