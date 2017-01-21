Ба-Муака Симакала - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Ба-Муака
|Фамилия
|Симакала
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1997 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Ба-Муака
|Фамилия
|Симакала
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2017
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|0:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|28.01.2017
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Боруссия (Менхенгладбах)
|21.01.2017
|80' -90'
|Дармштадт (Дармштадт)
|0:0
|Боруссия (Менхенгладбах)