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    Хассан Вассва - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Хассан
    Фамилия Вассва
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уганда 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2017 1' -90' Уганда 1:1 Мали
    21.01.2017 1' -90' Египет 1:0 Уганда
    17.01.2017 1' -90' Гана 1:0 Уганда
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