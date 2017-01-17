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    Айзек Исинде - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Айзек
    Фамилия Исинде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 апреля 1991 (31 год)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уганда 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2017 Был в запасе Уганда 1:1 Мали
    21.01.2017 Был в запасе Египет 1:0 Уганда
    17.01.2017 1' -70' Гана 1:0 Уганда
    31'
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