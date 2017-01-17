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    Роберт Одонгкара - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Роберт
    Фамилия Одонгкара
    Состав Основной
    Родной город Кампала
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 сентября 1989 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уганда 1 -1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2017 1' -90' Уганда 1:1 Мали
    78'
    21.01.2017 Был в запасе Египет 1:0 Уганда
    17.01.2017 Был в запасе Гана 1:0 Уганда
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