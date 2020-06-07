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Египет. Премьер-лига
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Пирамидс
Карим Хафез
Статистика
€ 700 тыс
Карим Хафез - статистика
Пирамидс
12 марта 1996 (30)
#15 | Защитник
175 см
Египет
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Египет
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Бразилия
2 : 1
07.06.2026
Египет
75' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Египет
1 : 0
28.05.2026
Россия
1' - 90'
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