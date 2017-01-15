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    Татенда Мукурува - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Татенда
    Фамилия Мукурува
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 января 1996 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зимбабве 3 -8 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2017 1' -90' Зимбабве 2:4 Тунис
    19.01.2017 1' -90' Сенегал 2:0 Зимбабве
    15.01.2017 1' -90' Алжир 2:2 Зимбабве
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