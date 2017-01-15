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    Тендай Ндоро - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Тендай
    Фамилия Ндоро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 мая 1988 (34 года)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зимбабве 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2017 45' -90' Зимбабве 2:4 Тунис
    58'
    19.01.2017 45' -90' Сенегал 2:0 Зимбабве
    15.01.2017 Был в запасе Алжир 2:2 Зимбабве
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