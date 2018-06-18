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    Мохамед Бен Амор - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Мохамед
    Фамилия Бен Амор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 мая 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.06.2018 Был в запасе Панама 1:2 Тунис
    23.06.2018 Был в запасе Бельгия 5:2 Тунис
    18.06.2018 74' -90' Тунис 1:2 Англия
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