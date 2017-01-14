Альдаир - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Джало
|Фамилия
|Бальде
|Команда
|Ольяненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1992 (31 год)
|Рост
|170
|Имя
|Джало
|Фамилия
|Бальде
|Команда
|Ольяненси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1992 (31 год)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гвинея-Бисау
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2017
|75' -90'
|Гвинея-Бисау
|0:2
|Буркина-Фасо
|18.01.2017
|Был в запасе
|Камерун
|2:1
|Гвинея-Бисау
|14.01.2017
|74' -90'
|Габон
|1:1
|Гвинея-Бисау