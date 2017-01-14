Идрисса Камара - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Идрисса
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Авеллино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Идрисса
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Авеллино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гвинея-Бисау
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2017
|Был в запасе
|Гвинея-Бисау
|0:2
|Буркина-Фасо
|18.01.2017
|45' -90'
|Камерун
|2:1
|Гвинея-Бисау
|14.01.2017
|Был в запасе
|Габон
|1:1
|Гвинея-Бисау