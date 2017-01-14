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    Сана Камара - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Сана
    Фамилия Камара
    Состав Основной
    Родной город Биссау
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 декабря 1991 (31 год)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гвинея-Бисау 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2017 63' -90' Гвинея-Бисау 0:2 Буркина-Фасо
    18.01.2017 Был в запасе Камерун 2:1 Гвинея-Бисау
    14.01.2017 Был в запасе Габон 1:1 Гвинея-Бисау
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