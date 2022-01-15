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    Жонас Мендеш - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Жонас
    Фамилия Мендеш
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 ноября 1989 (33 года)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гвинея-Бисау 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2022 Был в запасе Гвинея-Бисау 0:2 Нигерия
    15.01.2022 1' -90' Гвинея-Бисау 0:1 Египет
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